32 Avrupalı şirket, İran petrol endüstrisine katılım için hazırlığını bildirdi

İRNA’ya konuşan Pedidar, 32 Avrupalı şirketin inşaat ve sermayeye katılımın yanı sıra teknik bilgi aktarımı sürecine katkıda bulunmaya hazır olduklarını açıkladı.

'Bu garantiyi Avrupalı şirketlere veriyoruz ve ülkede iş kapasitesini boşaltan amborgo nedeniyle doğan koşullarda üretimi yükseltebiliriz.’ diye belirten Pedidar, bu şirketlere nasıl ödeme yapılacağını açıklayacak bir mekanizma olması durumunda, hizmetlerini İran’a takas şeklinde ödemeyi kabul ettiklerini ve firmaların İtalya, İspanya, Yunanistan, Polonya, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Romanya'dan olduğunu sözlerine ekledi.