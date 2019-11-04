4 Kas 2019 15:39
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News Code: 83541682
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32 Avrupalı şirket, İran petrol endüstrisine katılım için hazırlığını bildirdi

32 Avrupalı şirket, İran petrol endüstrisine katılım için hazırlığını bildirdi

Tahran, İRNA- Tahran Ticaret Odası Enerji Komisyonu Başkanı Rıza Pedidar, 32 Avrupa şirketinin İran petrol endüstrisine katılmaya hazır olduğunu ve bu şirketlerin İran firmaları ile iş birliği yapmak için Petrol Bakanlığı'nın bu süreci garanti etmesini istediklerini belirtti.

İRNA’ya konuşan Pedidar, 32 Avrupalı şirketin inşaat ve sermayeye katılımın yanı sıra teknik bilgi aktarımı sürecine katkıda bulunmaya hazır olduklarını açıkladı.

'Bu garantiyi Avrupalı şirketlere veriyoruz ve ülkede iş kapasitesini boşaltan amborgo nedeniyle doğan koşullarda üretimi yükseltebiliriz.’ diye belirten Pedidar, bu şirketlere nasıl ödeme yapılacağını açıklayacak bir mekanizma olması durumunda, hizmetlerini İran’a takas şeklinde ödemeyi kabul ettiklerini ve firmaların İtalya, İspanya, Yunanistan, Polonya, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Romanya'dan olduğunu sözlerine ekledi.

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