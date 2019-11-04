ABD'nin İran'a karşı yaptırımları Fransız şirketleri zarara uğratıyor

İRNA’ya konuşan Fransa’nın Tahran Büyükelçisi Philippe Thiebaud, “İran'a karşı bütün ambargoların kaldırılması yönünde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, çünkü bu yaptırımların kaldırılması İranlı ve Fransız şirketlere yardımcı olacak. Bu tür yaptırımlar hem İranlı hem de Fransız firmalarına zarar veriyor.” dedi.

Paris’in, İsfahan Havaalanı’ndaki Fransız yatırımcıların çalışmalarının durdurulması ile ilgili aylardan beri etkisini göstersin diye bu sorunu gidermek ve ambargoları kaldırılmak için çabaladğını bildiren Fransız Büyükelçi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin İran’a ABD Başkanı Donald Trump’ın çekildiği 2015 nükleer anlaşmasından yararlanmasına yardım etmeye çalıştığını belirtti

Thiebaud, ’Son birkaç ay içinde birkaç İran şehrine seyahat ettim ve güvenlik konular çerçevesinde hiçbir sorun yoktu. Benim de hiç bir korkum yoktur.’diye ekledi.