İran ekonomisinde nisbi istikrar sağlandı

İnstagram hesabından paylaşımda bulunan Merkez Bankası Başkanı Abdünnasır Himmeti, 'Bugün 4 Kasım 2019 günü, ABD'nin ekonomik terör ile bankacılık ve petrol ihracatına yönelik koyduğu ambargolardan bir yıl geçiyor. O günlerde bir sonraki yılı öngörmek zor ve biraz kaygı vericiydi' ifadesini kullandı.

ABD'nin İran ekonomisini çökertmek olarak belirlediği ana hedefi doğrultusunda uyguladığı maksimum baskı politikasından istenen sonuca ulaşmadığını açıklayan Himemti, 'Geçtiğimiz yıl bugün 14350 Tümen olan Amerikan Doları, bugün 11300 Tümen'e düşmüştür; Bu milli para birimimizin güçlendiği demektir' değerlendirmesinde bulundu.

Himmeti açıklamasının sonunda İran ekonomisine nisbi istikrarın döndüğünü, enflasyonun düştüğünü ve petrol dışı ihracatın büyüdüğünü söyledi.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de Nükleer Anlaşma'dan çekildiklerini ve 90 ve 180 günlük dönemlerde İran'ın bu anlaşma gereği yürürlükten kaldırdığı yaptırımları geri getireceğini duyurmuş ve tarih boyunca en ağır ve eşi görülmemiş yaptırımları İran aleyhine devreye sokmuştu.