İran uzaya yeni uydular fırlatacak

İran'ın Hazar Denizi'nin güneydoğu kıyısında yer alan Gülistan ilinin merkezi Gürgan şehrinde düzenlenen bir törende konuşan İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı ve İran Uzay Kurumu Başkanı Murtaza Berari, İran'ın 10 Yıllık Uzay Geliştirme Programı'nın ikinci etabının 2016 yılından başlayarak 2025 yılına kadar devam edeceğini ve bu programın ana hedeflerinden birinin yerli uzay altyapılarının hazırlanması olduğun kaydetti.

2016 yılının başından itibaren İran'ın iki uyduyu uzaya gönderdiğini açıklayan Berari, Peyam isimli uydunun 20 saniye gecikme nedeiyle yörüngeye iyi şekilde yerleşemdiğini, ancak bunun kendilerini ümitsiz etmediğini ifade etti.

Berari konuşmasını şöyle sonlandırdı:

'İran'da başta Şerif ve Emirkebir teknik üniversiteleri olmak üzere üniversiteler, uzay sektöründe iyi stratejik planlamalar yapmış ve güzel kazanımlar elde etmişelrdir. Bütün bu uydular İran'ın yerli mühendisleri ve uzmanları tarafından tasarlanıp hayata geçirilmiştir.'