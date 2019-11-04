4 Kas 2019 08:52
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News Code: 83541142
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İran Milli 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Takımı dünya şampiyonu oldu

İran Milli 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Takımı dünya şampiyonu oldu

Tahran, İRNA- Macaristan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda İran Milli 23 Yaş ltı Grekoromen Güreş Takımı, şampiyon oldu ve altın madalya kazandı.

Macaristan'da düzenlenen şampiyonada şampiyon olan Millilerimiz, şampiyona sonucunda 3 altın ve 3 bronz madalya ile şampiyonluğa ulaştı.

1-3 Kasım tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Meysem Dilhani, Muhammedrıza Gerayi ve Ali Ekber Yusifi birer altın, Mehdi Muhsinnijad, Seccad İmenteleb ve Muhamemd Hadi Sarevi virer bronz madalya sahibi oldular.

İran, Romanya'da düzenlenen 2018 Dünya 23 Yaş Altı GrekoromenGüreş Şampiyonası'nda 4 bronz madalya ile altını sırada yer almıştı.

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