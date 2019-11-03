uluslararası bir mahkemede ABD'nin işlediği suçlar soruşturulmalı

Reisi, İnsan Hakları Yüksek Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 'İnsan hakları iddialarına ve şu anda İran İslam Cumhuriyeti'ne bakarsak, başta ABD olmak üzere insan hakları taleplerine karşı ayrıntılı bir dava açılabilir' dedi.

Tüm dünyadan avukatların ABD ve Avrupa ülkelerinde insanlığa, insan haklarına ve ırkçılığa karşı tanıklık edebileceğini söyleyen Reisi, ABD'nin İran yolcu uçağını hedef almasını insan hakları ihlalinin en bariz örneği olduğunu ve bugün Yemen ve Filistin'de ve dünyanın başka yerlerinde birçok suçun işlendiğini görmenin mümkün olduğunu kaydetti.

4 Kasım 1979'da Tahran’daki ABD Büyükelçiliği’nin İranlı öğrenciler tarafından ele geçirilme yıldönümüne işaret eden İranlı üst düzey yetkili, bu günün Dünya Emperyalizmiyle ve Öğrenci Günüyle Mücadele için Ulusal Gün olduğunu ve BD Tahran Büyükelçiliğinin İran’a karşı bir casusluk ve komplo yuvası olduğunun ortaya içtiğini sözlerine ekledi.