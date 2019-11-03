Dünya raporlarına göre İranlı kadınların durumu iyileşti

İran Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, raporun The National Geographic Magazine (NGM) iş birliğiyle yayınlanan “Eğitim”, “adalet”, “siyasi katılım” ve “ekonomik” göstergelerine dayanarak kadınların farklı ülkelerdeki statüsünü belirttiğini dile getirdi.

167 ülke arasında 118. sırada yer alan İran hakkında bu raporda çarpıcı detaylar verildi.

İran endekslerinin çoğunun 2017 yılına göre gelişmiş. Kızların ortalama eğitim yıllarında 2017 yılında %8.7’den 2019 yılında yüzde 9.9’a yükselmiştir.

Kadın istihdamı da% 13.1'den % 15'e yükselmiştir, ancak resmi istatistiklerde bu rakam daha yüksektir, çünkü İran'daki yarı resmi istihdam, yüksek seviyeye rağmen istatistiklere dahil edilmemiştir.

Kadınlar arasında cep telefonu kullanımı 2017 yılında yüzde 86,9'dan 2019 yılında yüzde 93,6'ya yükseldi. İranlı kadınların bankacılık hizmetlerine erişimi ve hesapları 2017 yılında % 87.’den %91.6’ya yükselmiştir.

Ayrıca İranlı kadınların güvenliği önemli ölçüde gelişti ve 2017 yılında % 44.6’den 2019 yılında 57.3’e kadar yükselmiştir. İran, son iki yılda kadınlara yönelik ayrımcılığı azaltmak için önemli adımlar atmış ülkelerden biridir.