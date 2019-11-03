İran halkı hiç kimseden ABD Devlet Başkanı kadar nefret etmiyor

İran'da Dünya Emeryalizmi ile Mücadele Milli Günü olarak bilinen 4 Kasım öncesi binlerce İranlı öğrenciye konuşan İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 19 Ağustos 1953 Darbesi'nden bu yana Amerika'nın İran halkı ile derinden düşman olduğunu açıklayarak, 'Yırtıcı ve elbette daha zayıf Amerika, daha vahşi ve daha küstah olmuş. Buna rağmen İran İslam Cumhuriyeti güçlü savunması ile ve görüşmeyi reddederek, Amerika'nın ülkeye yeniden sızması ve girişini engellemiştir' diye konuştu.

19 Ağustos 1953 Darbesi'nin halkın daha uyanık olmasına zemin hazırladığına işaret eden Ayetullah Hamanei, darbeden 10 yıl sonra 1963 yılında İmam Humeyni, İslami ve halk ayaklanmaların başlaması ile halkın gerçek duruşunu anlayarak, İran halkının hiç kimseden Amerika Devlet Başkanı kadar nefret etmediğini dil getirdi' değerlendirmesinde bulundu.

Amerika'nın o gün bugündür hiç değişmediğini açıklayan Ayetullah Hamanei, 'Aynı kötülük, aynı yırtcılık, aynı uluslararası diktatörlük için çaba ve aynı sınırsız emperyal güdü, bugün de Amerika'da ancak bu defa daha vahşi ve daha kötü bir biçimde mevcut' dedi.

Amerika'nın İran füze savunma gücünü ortadan kaldırmak veya sınırlandırmak için sonuçsuz çaba gösterdiğinin altını çizen İslam İnkılabı Rehberi, 'Bugün Allah'ın yardımı ve gençlerin gayreti sayesinde, 2 bin kilometre menzilli füzelere sahibiz. Bunlar her hangi bir hedefe sadece bir metre hata ile isabet edebilir' açıklamasında bulundu.

Fransa'nın arabuluculuk için üstledeğine de işaret eden Ayetullah Hamanei, 'Fransa Cumhurbaşkanı, Trump ile görüşmeyi bütün sorunların çözüm yolu olarak algılamıştır. Bunun için bu kişinin ya çok saf olduğunu veya Amerikalılarla iş birliği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz' diye ekledi.