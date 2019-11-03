Avrupalı turistler Haf’ın safran tarlalarını gezdi

İRNA’ya konuşan Haf Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Kurumu Başkanı, Avrupalı turistlerin safran ekimi altında olan tarlaları ziyaret etmesinin yanı sıra, bir miktar safran çiçeğini sembolik olarak aldıklarını açıkladı.

Haf Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Kurumu Başkanı Mahmut Baakide, bu turistlerin Haf seyahatlerinde Şehr rud ( eski doku), Neştikan Rüzgar Değirmenleri, kiyassiye Okulu, Züzen Melik Camii,Sengan Tarihi Kompleksi,Hfiz ebru Mezari ve el sanatlari atölyeleri gibi türistik cazibeleri ziyaret ettiğini ve bu yılın başından bu yana,130 yabancı turistin Haf'a geldiğini söyledi.

Bu yılın başından bu yana,130 yabancı turist Haf'a seyahat ederek bu ilçenin tarihi ve turistik cazibelerini ziyaret etti.

Haf kentinde bulunan 7 tarihi eserden 1 tanesi İran Ulusal Miras Listesi'nde yer almaktadır.

Haf ilçesinin merkezi 140 bin nufüsla Afganistan ile 123 kilometre ortak sınırla Meşhed'in 267 kilometre güneydoğusunda yer almaktadır.