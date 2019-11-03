İran ISO Standardı açısından dünya 21.'si

İran Ulusal Standart Kurumu Başkanı Neyyire Piruzbaht, Tahran'ın batısında yer alan Kazvin'de Vali ile yaptığı görüşme sonunda düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, 'İran standartlarının uluslararası standartlarla çok iyi bir uyum sergilediğini ve ISO'da güzel bir konuma yerleştiklerini açıkladı.

Ülke standartlarınnı uluslararası standartlarla uyumu konusunda her hangi bir sorun yaşamadıklarının altını çizen Piruzbaht, 'Ekonomik terör son bulduğunda, ülke üretim birimleri güncelleme ve standartlarını yükseltme açısından harekete geçecek' değerlendirmesinde bulundu.

ISO Standart Örgütü'nün üye ülkelere 17 maddelik standart kriterlerini uygulamaları için çağrıda bulunduğuna dikkati çeken İran Ulusal Satnadrt Kurumu Başkanı Piruzbaht, İran'da benzin kalitesinin Euro-4 seviyesinde olduğunu ve bbu açıdan endişelerinin giderildiğini söyledi.