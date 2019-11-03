ABD bölgeyi karıştırmak istiyor

İslami Şura Meclis Başkanı Laricani, Meclis oturumunda yaptığı açıklamada, ‘Bay Trump görünüşte Suriye topraklarının ve petrolünün Suriye hükümetine ve milletine ait olduğunu ve ABD'nin bu ülkeyi istila ederek ve petrol sahalarını ele geçirip yağma hakkına sahip olmadığını bilmiyordur. ABD hükümeti ve ordusu Irak'ta petrolü kontrol altına almaya çalıştı, ancak Necef'in uyanık otoritesi ve onurlu liderleri ile Irak halkı, ABD'lilere bu ihaneti etmelerine izin vermedi‘ diye konuştu.

Irak halkının ve hükümetinin Erbain törenlerinde gösterdikleri misafirperverliğine de teşekkür eden Laricani, 'Irak hükümeti ve halkı, İran ve Irak halkı arasında derin bir kalp bağı olduğunu göstermiştir ve bu durum son on yılda çeşitli komplolara rağmen, kendini göstermiştir’ diye belirtti.

Laricani, ABD’nin casus yuvasının fethi nedeniyle 13 Aban (4 Kasım) Küresel Emperyalizme Karşı Mücadele Günü olarak adlandırılan İmam Hümeyni'nin Türkiye’ye sürgün edilmesi yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ‘Bugün, zulüm ve kibirle mücadelede İslam Devrimi'nin kimliğini sembolize ediyor ve İran ulusunun ülkenin bağımsızlığı hakkındaki düşüncelerinin derinliğini yansıtıyor' değerlendirmesinde bulundu.

"ABD yetkilileri İran'a karşı türlü türlü ambargolar koydular, lakin onlar yaptıkları bütün bu cinayetleri küstahlıkla İran halkıyla arkadaşlık olarak adlandırdılar. Ama en önemli nokta şudur ki bizim onurlu milletimiz ABD'li yetkililerin sözlerinde hiçbir sadakat ve güven görmedikleri için onların kurduğu komlolara karşı geldi"diyen Laricani, 'IŞİD elebaşısı Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası Trump yaptığı açıklamada 'Suriye'de sadece petrol arıyoruz. ABD birlikleri Suriye petrol sahalarında kalıyor. Eğer birileri buraya gelmek isterse onlarla yüzleşir, belki birileri gelir ve petrol alır. Petrol önemlidir. Kürtler ve Türkiye ararsında savaşı önemli değil' demiştir. Bu utanç verici açıklamalar, bağımsız düşünen ülkelerde sürekli insan hakları konusunda endişe duyan bir rejim lideri tarafından yazılmıştır’ diye ekledi.

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