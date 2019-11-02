4. Tahran Altın Kerpiç Ödül Töreni sahiplerini buldu

Kalıcılık, Yaşanılabilir ve Sürdürülebilir Şehir Gelişimi temalı düzenlenen bu yılki törende çok sayıda ödül verildi.

Takdire Şayan Ödülü'nü Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Büyükelçi Yardımcısı Doğukan Arda Ulgön, 'Şehirde Çöple Bedaca Gezmek' isimli projesi ile kazandı.

Şehirde Vatandaşların Katılımı dalında Nikaragua temsilcisi, Güneş Kadınları isimli projesi ile elde etti.

Mimari, Şehir İmarı, Kültürel Miras ve Şehir Yeniden Planlanması alanında Erdebil ve Tebriz belediye başkanları ile Tahran'dan iki ilçe belediyesi kazanmayı başardı.

Çok sayıda ödülün dağıtıldığı törende İranlı ve yabancı girişimci ve inovasyon sahibi kişiler, aldıkları ödüllerle takdir edildi.

4. Tahran Altın Kerpiç Ödülü'nün bu yılki teması, Herkes İçin Sürdürülebilir ve Akıllı Şehirlerin İnşası'ydı. Törene Türkiye'den de çok sayıda belediye başkanı ve belediye temsilcisi katıldı.