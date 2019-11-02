İranlı güreşçiler dünya şampiyonu oldu

1 Kasım'da Macaristan'ın başkentinde başlayan Dünya 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şamiyonası 3 Kasım'da sona erecek.

63 kg'de mücadele eden Milli güreşçimiz Meysem Dilhani, Belarus, Ukrayna ve Türk rakibi Mehmet Çeker'i yenerek finale yükseldi. Finalde Gürcü güreşçi ile karşılaşan Dilhani, zorlu bir mücadele sonucu mücadeleden zaferle ayrıldı ve şampiyon olarak altını madalya sahibi oldu.

Öte yandan Ali Ekber Yusifi 130 kg'de final maçında Gürcü rakibinin sakatlığı nedeniyle maça katılamaması yüzünden maçı kazandı ve altın madalyayı boynuna taktı.

Diğer güreşçimiz Mehmet Rıza Gerayi 72 kg'de finalde Azerbaycanlı güreşçi ile altın madalya için mücadele edecek.