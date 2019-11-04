İran'da binler Küresel Emperyalizmle Ulusal Mücadele Günü'nde sokaklara çıktı

Tahran'da halkın büyük çoşku ile katıldığı gösterilerde İran Ordu Başkomutanı General Abdürrahim Musevi halka hitabne yaptığı konuşmada, ABD'nin geçtiğimiz yüzyılda çeşitli ülkelerde 60 darbe ve iç savaştaki rolüne değinerek, 'ABD'nin Tahran Büyükelçiliği'nin faaliyetlerine devam etmesi, İslam Devrimi'ni diğer 60 ülkede olanlar gibi yenilgiye uğratırdı' dedi.

Bazı Batılı bilim adamlarının belge ve bilgi ile ABD'nin çöküşe geçeceğini öngördüklerine değinen General Musevi, 'ABD'nin 20 yıl öncesi ile bugününü ekonomik, politik ve askeri alanlarda kıyaslarsak, bu öngörünün doğruluğunu görebiliriz' diye konuştu.

Gösterilen sonunda okunan bildiride şu ifadelere yer verildi:

'Çöküşte olan ABD'yi hala insanlığın bir numaralı düşmanı ve bu ülkenin cani ve firavunvari yönetimi ile Avrupa ülkelerinin liderlerini güvenilemez olarak görüyoruz.'

Bildiride Filistinlilerin işgal edilmiş topraklardaki mücadelesi ile Yemen Ensarullahı'nın fasit Suud Hanedanlığı karşısındaki cesurca sergilediği tavırlardan övgü ile bahsedilerek, Bahreyn ile Nijerya'nın mazlum halkı ve Hizbullah ile Direniş Cephesi'nin desteklendiği belirtildi.