İran ve Yunanistan'dan iş birliğine vurgu

İran'ın Atina Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Yunaistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris, İran'ın Atina Büyükelçisi Ahmed Nadiri ile yaptığı görüşmede, Atina'ın Batı demokrasisini diğer ülkelere ihraç etmeye karşı olduğunu belirtti.

Themistoklis Demiris ayrıca insan hakları konusunda her ülkenin değer ve geleneklerinin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

İran'ın Atina Büyükelçisi Ahmed Nadiri de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran ve Yunanistan'ın tarih, kültür ve uygarlık açısından büyük ortak paydaya sahip olduklarının altını çizerek, bu ortak paydanın iki ülke arasındaki yapıcı ilişkileri geliştirmede dikkate alınacak konular olduğunu söyledi.

Yunanistan'da bulunduğu sürede bu ülkenin iş birliği ile iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin açılmasını umduğunu ifade eden Nadiri, 'İnsan hakları, siyasi bir araca dönüşmüş ve insan hakları ile ilgili karar verenlerin iyi niyeti tamamen sorgulanır hale gelmiştir.