İran-ABD ortak yapımın çekimine başlandı

Meryem Pirbend'in yönetmenliğini üstlendiği Karahindiba Mesvimi filminin çekimleri ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yapılacak. Filmin hikayesi şöyle:

Los Angeles'ta yaşayan İranlı bir aile, birçok macera ile karşılaşıyor ve bunların çözümü için aile fertlerinden her biri, kendi sorunları ile yüzleşmek zorunda kalmalılar.

Yine Meryem Pirbend'in senaryosunu yazdığı film, şuana kadar birçok eleştirmenin ilgisini çekmeyi başarmıştır.

Filmde İranlı oyuncular Gevher Hayrendiş, Hamid Razi, Rıza Musevi ve Nima Caferi'nin yanı sıra Scar Tori ve Dniel Baldwin gibi Amerikan oyuncular yer alıyor.