İran ve Suriye arasında elektrik alanında iş birliği protokolü imzalandı

İş birliği protokolü İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan ile Suriye Elektrik Bakanı Muhammed Zuheyr Harbutali arasında imzalandı.

İran Enerji Bakanı Erdekaniyan imza töreninde yaptığı açıklamada, bu protokolün elektrik iş birliğini konusunda kapmsalı bir çerçeve oluşturduğunu belirtti.

İran bilim ve teknolojisini Suriye'ye trasfer etmeyi hedeflediklerini kaydeden Erdekaniyan, 'İran ve Suriye'nin iş birliği alanlarından biri, Suriye elektrik sektörünü onarım ve iyileştirmektir. Bu çerçevde enerji santralinin kurulması, transfer hatlarının inşası, Suriye elektrik ağında hasarların azaltılması ve iki ülke elektrik ağlarının Irak yoluyla bağlanması gibi meseleler gündemimizde' değerlendirmesinde bulundu.

Suriye Elektrik Bakanı Harbutali da törende yaptığı açıklamada İran'ın ülkesine verdiği desteğe değinerek, 'İran ülkemizin imarında da yanımızda yer alacaktır' dedi.

İran Enerji Bakanlığı ile iş birliği prtokolü imzaladıklarını söyleyen Suriyeli Bakan, Suriye elektrik ağının saldırılar sonucu hasar gördüğünü ve İran'ın elektrik ağının onarımındaki desteğin önemli olduğunu belirtti.