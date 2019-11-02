Güney Afrika ile İran'ın Kirman ili arasında turistik ilişkilerin arttırılmasına vurgu

İran'ın güneyinde yer alan Kirman'ın Prens Mahan Bahçesi ile Kirman Kapalı Çarşısı'nı gezdiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükelçi, Güney Afrika'nın Kirman ile çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmeyi hedeflediğnii belirterek, 'Güney Afrika ve Kirman, sanayi, maden ve turizmde ortak paydalara sahipler ve farklı konularda iş birliği yapabilirler' dedi.

Kirman'ın madencilik ve turizmde ünlü olduğuna dikkati çeken Güney Afrika Büyükelçisi, ülkesinin madencilikte çok zengin olduğunu ve birçok madeninin hala işletime açılmadığını açıkladı.

Kirman'ın Güney Afrika ile ilişkilerinde turizmin özel önem taşıdığını söyleyen Kumalo, 'Güney Afrika olarak Kirman turizm acentaları ile turistik iş birliği seviyesini yükseltmeye hazırız' değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Turizm Örgütü son yıllarda İran'ın turizm sektörünün %49 büyüdüğünü açıkladı.

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asger Munisan da yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yılda İran'ı 7 milyon 800 bin yabancı turistin ziyaret ettiğini belirtmişti.