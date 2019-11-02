Dünyanın 140 şehri ile İran şehirleri arasında kardeş şehir protokolü imzalanmıştır

4. Uluslararası Tahran Altın Kerpiç Ödül töreninde konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, diplomasinin gündemini artık savaş ve barış meşgul etmediğini belirterek, 'İnsani gelişim, insani ve ticari iletişim, bilimsel ve teknolojik iş birliği, yoksulluğu yok etme ve terörle mücadele ve çevre gibi evrensel sorunlar gibi konular bugün diplomasi çatısına girmiş ve hükümetlerle uluslararası arenadaki oyuncular, bu konuları ele almaktadırlar' dedi.

Yakın zamana kadar diplomasinin devletlerin tekelinde olduğuna dikkati çeken Musevi, 'Bugün birçok oyuncu diplomasi alanına adım atmış ve görüşme, diyalog, sulh, pazarlık ve diğer araçlarla çeşitli konular hakkında kafa yoruyor' değerlendirmesinde bulundu.

Musevi konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Yayınlanan statistiklere göre dünya genelinde 2500 şehir arasında kardeş şehir protokolü imzalanmıştır. Halihazırda İran'dan da çeşitli şehirler ile dünya genelindeli 5 kıtadan 140 şehir arasında böyle protokol mevcut. Bunların hepsi İslami Devrim'den sonra olmuştur.

Bütün bunlar, İran İslam Cumhuriyeti'nin kamuoyu diplomasisi, şehir ve genel diplomasi ve dünyanın diğer toplum ve şehirleri ile iletişime önem verdiği anlamındadır. Bunlar İslami Devrimi'in yaklaşımı ile de uyumludur.

İslami Devrim'in asl amacı barış, dostluk, iletişim ve diyalog mesajının aktarılmasıdır. Barış ile birlikte adalet, kalkınma ile ayrımcılığın olmaması ve özgürlük ile insanların hakları yaklaşımı.'