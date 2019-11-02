Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden İran sinemasına iki ödül

AA'da yer alan habere göre, 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin uluslararası bölümünde İranlı yönetmen Rıza Mirkerimi en iyi yönetmen, Hamed Behdad ise en iyi erkek oyuncu ödülüne değer görüldü.

Dün akşam Antalya'da düzenlenen bu festivalde Mirkerimi, yönetmen koltuğunda oturduğu Şirin'in Kalesi isimli filmin yönetmeni olarak uluslararası dalda en iyi yönetmen ödülünü, Hamed Behdad ise bu filmde sergilediği performans nedeniyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

İranlı yazar-yönetmen Rıza Mirkerimi, sade tarzından ödün vermediği yeni filmi Şirin’in Kalesi’nde bir ailenin trajik hikayesine odaklanıyor. Filmde hayatını bir türlü yoluna koyamayan bir adam yıllardır görmediği çocuklarının bakımını üstlenmek zorunda kalıyor. Bu süreç içerisinde çocukların babalarıyla ilgili hayallerinin yıkılması çok uzun sürmüyor. Şirin’in Kalesi, bu yıl Nuri Bilge Ceylan’ın jüri başkanlığını üstlendiği Şanghay Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazandı. Ayrıca filmin başrol oyuncularından Hamed Behdad da aynı festivalde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kucakladı.

Rıza Mirkerimi 1967’de Tahran’da doğdu. Güzel Sanatlar Üniversitesi grafik tasarım bölümünden mezun oldu. Kariyerine televizyon dizileri ile başladı. İlk filmi Çocuk ve Asker ile birçok ödül kazandı. İkinci filmi Ay Işığında, Cannes başta olmak üzere birçok festivalden ödüller topladı. Beşinci filmi Çok Kolay ve son filmi Kız, Uluslararası Moskova Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü kazandı. Çok Yakın Çok Uzak, Küp Şeker ve Bugün ile Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ı adaylığı kazandı