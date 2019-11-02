İran'dan iki şehir, UNESCO Global İnovatif Şehirler Ağı'na eklendi

UNESCO İran Milli Komisyonu Genel Sekreteri Hüccetullah Eyyubi yaptığı açıklamada, 'UNESCO Global İnovatif Şehirler Ağı'na eklenmek, bu şehirlerin global tecrübelerden yararlanmaları ve kendi varlıklarını daha iyi şekilde dünyaya göstermeleri açısından bir fırsat sağlıyor' dedi.

Global İnovatif Şehirler Projesi'nin birkaç yıldır UNESCO tarafından uygulanmaya başladığını açıklayan Eyyubi, 'Bu şehirler bu ağa dahil edilerek, turizmi geliştirebilir ve diğer ülkelerdeki şehirlerin tecrübelerindne faydalanabilecekleri gibi, kendi tecrübelerini diğerleri ile paylaşabilir' değerlendirmesinde bulundu.

Global İnovatif Şehirler Ağı 2004 yılında UNESCO tarafından faaliyete başladı. Daha çnce İran'dan Reşt şehri yemek ve gıda alanında, İsfahan ise el sanatları konusunda inavotif şehirler olarak bu listeye girmeyi başarmıştı.