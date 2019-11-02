ŞİÖ, uluslararası sistemde çok taraflılık yaklaşımının gelişmesinde önemli rol oynamaktadır

Özbekistan'da düzenlenen ŞİÖ Başbakanlar 18. Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'İran İslam Cumhuriyeti, terörle mücadele ve uluslararası barış ve güvenliğin garanti alınması için bölgesel ve uluslararası iş birliğini önemli buluyor ve bu suçlarla kollektik olarak mücadeleye vurgu yapıyor.

İran, ABD'nin zorba politikalarından etkilerek, bağımsız ülkelerde bazı resmi ve terörle mücadelede etkin kurum ve örgütlerin terörist damgası yemesinden ve terörle mücadelede çifte standarda maruz kalmalarından üzüntü duyuyor.

ABD'nin İran halkına karşı zorbaca ve tek taraflı yaptırımları, ekonomik terör misali olarak uluslararası hukuk ile BM Sözleşmesi ilkelerinin açıkça çiğnendini anlamına gelmektedir. Bu bakımdan uluslararası toplumun üzerine sorumluluk düşüyor.

İran İslam Cumhuriyeti, ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinin ardından her daim bu anlaşmaya taraf diğer ülkelerle görüşmeye hazır olduğunu bildirmiş ve ABD'nin çekilmesinden bir yıl sonra kendi taahhütlerini düşürmeye başlamıştır. Karşı tarafların kendi taahhütlerini ifa etmeleri durumunda, İran da nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini eskisi gibi uygulamaya ve bu anlaşmaya tam bağlı olmaya hazırdır.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin BM Genel Kurulu'nda açıkladığı Hürmüz Barış Girişimi isimli teklifi, kalıcı barışın sağlanması, bölge ülkelerinin iş birliği, enerji ve gemi trafiğinin güvenliği ile bölge ile dünya arasındaki ticaretin güvenliğinin sağlanması açısından elverişli bir ortam sunuyor.

İran'ın Şanghay İş Birliği Örgütü ile iş birliği ve iletişimi, bu uluslararası kuruluşun kalıcı barış ve birlikte yaşamın pekiştirilmesi hedefine katkı sağladığı gibi, kalkınma için yeni fırsatların doğmasına ve bu örgüte üye ülkelerle dünya ülkelerinin halklarının refah ve güvenliğinin artmasına neden olabilir.'