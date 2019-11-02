Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile İran'ın Luristan Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

İRNA'ya açıklamalarda bulunan Luristan Üniversitesi Rektörü Hüsrev Azizi, Luristan Ümiversitesi ile Haci Bektaş Veli Üniversitesi arasınd bilimsel ve araştırma konulu iş birliği protokolü imzalandığını duyurdu.

Luristan Üniversitesi'nin başta İslam ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerin üniversiteleri ile bilimsel iş birliğini geliştirme konusunda iyi adımlar attığına değinen Rektör Azizi, bu adımların güçlendirilmesi gerektiğini kaydeyyi.

193 bölümde eğitimn hayatını sürdüren Luristan Üniversitesi, İran'ın güneybatısında yer alan önemli bir üniversite olarak görülmektedir.