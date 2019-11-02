İran inşaat sektörüne yaptırım, ABD'nin diplomasideki zaafını gösteriyor

ABD diplomasisinin diplomatik ve makul girişim ve işleri yapmakta başarısız olduğuna değinen Musevi, 'Onlar güçlerine sadece zorbalık ve ekonomik teröre dayamışlardır. ABD'nin diğer ülkelerle ve hatta uluslararası ve çok taraflı mekanizmalarla ilgili zorbalık içeren diplomasisi, bir dünya sorununa dönüşmüştür' diye konuştu.

Musevi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi

'ABD'yi kesinlikle hedeflerine ulaştırmayacak yayga koparma ve aynı yaptırımları uygulamak yerine, evhamlarından çıkmayı ve Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerine geri dönmeyi davet ediyoruz.

ABD yaptırımları ilaç, gıda ve hayvan ürünlerine olumsuz etki bırakıyor. İran ilaç ve aşı temini konusunda büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır.