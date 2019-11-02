Hindistan ve Almanya'dan Nükleer Anlaşma ile igili konuların siyasi çözümüne vurgu

Hindistan ve Almanya tarafından yayınlanan ortak deklarasyonda İran'dan Nükleer Anlaşma'ya bağlı kalınması istenerek, 'Nükleer Anlaşma ile ilgili önemli mesele ve konular, barışçıl ve görüşme yoluyla çözülmeli ve gerilimlerin düşmesine özen gösterilmelidir' denildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelerek, ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı.

ABD Başkanı Trump, geçen sene Mayıs ayında Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekilerek, İran aleyhindeki ambargoları 3 ve 6 aylık dönemlerde yeniden uygulayacağını bildirdi.

İran, Amerika’nın KOEP’ten çekilmesinin birinci yıldönümünde KOEP’in bozulan iç dengelerini kurmak amacıyla KOEP çerçevesinde bazı taahhütlerini azaltacağını bildirdi.

İran diğer tarafların taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda çok hızlı şekilde eski duruma geri döneceğini bunun iki ay zarfında olmaması durumunda taahhütlerin azalmasının devam edeceğini bildir.

Karşı taraf şu ana kadar taahhütlerinin yerine getirmesi yönünde bir adım atmadığından İran şu ana kadar 3 adımda bazı taahhütlerini azalttığını ilan etmiştir.