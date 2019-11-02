Serehs Demiryolu Sınırından 500 bin ton çimento ihracatı

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Horasan Demiryolları Genel Müdürü Mustafa Nesiri, ihraç edilen çimento miktarının yüzde 75'inin Özbekistan'a, geri kalan kısmının ise Türkmenistan ve Kazakistan'a ihraç edildiğini belirtti.

Nesirir'nin bildirdiğine göre, İran demiryolları sınırlarından bu yıl 808 bin ton mal ihracatı yapılmış ve bunlardan yüzde yetmişini çimento oluşturmuştur.

İran demiryolu ile ihracatının toplamının %85'inin Serehs Demiryolu Sınırı'ndan yapıldığına dikkati çeken Nesiri, bu sınırdan ihracat artışının ana nedeninin Orta Asya ülkelerine çimento ihracatından yaşanan artış olduğunu kayetti.

Serehs Demiryolu Sınırı'ndan bu sürede 683 bin ton ihracat gerçekleştiğine işaret eden Horasan Demiryolları Genel Müdürü Nesiri, 'Bu ihracattan 512 bin ton ağırlığındaki %75'lik payını çimento oluşturdu. Bunların büyük bölümü de Rezevi Horasan çimento üreticileri tarafından karşılandı' diye konuştu.

İran takvimine göre geçtiğimiz yılda (21 Mart 2018- 20 Mart 2019), Serehs Demiryolu Sınırı'ndan toplam mal transiti (ihracat, ithalat ve transfer), 2 milyon tonu geçti. Orta Asya ülkelerine bu sınırdan geçtiğimiz yıl 1 milyon 274 bin ton ihracat gerçekleşerek, ihracat rekoru kırıldı.