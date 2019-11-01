Zarif: İranlılar hiçbir zaman Amerika’nın zorbalığına teslim olmayacaklar

Zarif, Twitter hesabından Amerika’nın İran aleyhine uyguladığı yeni ambargolarla ilgili yaptığı açıklamada, ‘’ Amerika’nın İran inşaat sektörünü hedef alması o ülkenin azami baskı politikasının yenilmesinin göstergesidir. ‘’ dedi.

Zarif, Amerika’nın İran’daki her erkek, kadın ve çocuğa yaptırım uygulayabileceğini fakat İranlıların hiçbir zaman Amerika’nın zorbalığına teslim olmayacağını belirterek, ‘’Amerika kazdığı kuyuyu her gün daha derinleştirmek yerine hezimete uğramış politikalarını bir kenara bırakarak nükleer anlaşmaya geri dönmeli. ‘’ dedi.

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2012