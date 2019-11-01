1 Kas 2019 20:23
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News Code: 83537840
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Zarif: İranlılar hiçbir zaman Amerika’nın zorbalığına teslim olmayacaklar

Zarif: İranlılar hiçbir zaman Amerika’nın zorbalığına teslim olmayacaklar

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerika’nın İran’daki her erkek, kadın ve çocuğa yaptırım uygulayabileceğini fakat İranlıların hiçbir zaman Amerika’nın zorbalığına teslim olmayacağını söyledi.

Zarif, Twitter hesabından Amerika’nın İran aleyhine uyguladığı yeni ambargolarla ilgili yaptığı açıklamada, ‘’ Amerika’nın İran inşaat sektörünü hedef alması o ülkenin azami baskı politikasının yenilmesinin göstergesidir. ‘’ dedi.

Zarif,  Amerika’nın İran’daki her erkek, kadın ve çocuğa yaptırım uygulayabileceğini fakat İranlıların  hiçbir zaman Amerika’nın zorbalığına teslim olmayacağını belirterek, ‘’Amerika kazdığı kuyuyu her gün daha derinleştirmek yerine hezimete uğramış politikalarını bir kenara bırakarak nükleer anlaşmaya geri dönmeli. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

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