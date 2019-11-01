Cihangiri: Amerika, KOEP’te uluslararası taahhütlerini ayaklar altına aldı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Başbakanları toplantısına katılmak için Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e giden Cihangiri, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullh Abdulah ile görüşmesinde o ülkedeki Cumhurbaşkanlığı seçimine değinerek, ‘’Bu seçimler demokrasiye atılmış önemli bir adımdır ve umarın Afganlı yetkililerin tedbirleri ile o ülke konuları en kısa sürede çözülür ve dost Afganistan’da en kısa sürede güvenlik sağlanır. ‘’ dedi.

İran’ın eskiden olduğu gibi Afganistan’da seçilen Cumhurbaşkanını desteklemeyi sürdüreceğini ifade eden Cihangiri, Afganistan barış sürecinin de önemli konu olduğunu belirterek o ülke hükümetinin de müzakerelerde belirleyici rol oynaması gerektiğini söyledi.

IŞİD’in güçlerini Afganistan’a taşıma peşinde olduğunu ifade eden Cihangiri, Afganistan hükümetinin bu yönde özel hassasiyeti olması gerektiğini söyledi.

İran, Afganistan ve Hindistan’ın İran’ın Çabahar limanı ile ilgili anlaşmasına değinen Cihangiri Afganistan’ın bu hususta daha faal olması istedi.

Cihangiri iki ülke arasında müzakerelerinin son aşamaya gelen geniş işbirliği anlaşmasına değinerek, anlaşmanın Afganistan seçimleri sonrası nihaileşmesini temenni etti.

Abdullah Abdullah da iki ülke arasındaki geniş işbirliği anlaşmasının yeni hükümetin kurulması sonrası nihaileşeceğini belirterek, IŞİD’in faaliyetlerini Afganistan’ın doğusunda arttırmaya çalıştığını ifade etti.

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2012