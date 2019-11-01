İran-Irak elektrik şebekeleri senkronize oldu

Tahran, IRNA- İran ve Irak elektrik şebekeleri bugünden itibaren birbirine bağlanarak senkronize bir şekilde faaliyete bulunacaktır.

İki ülke elektrik şebekelerinin senkronize çalışmalarının açılışı bugün İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan ve Irak Elektrik Bakanı Loyi Hatip’in İran Elektrik Şirketinde düzenlenen törenle başladı. İki ülke elektrik şebekelerinin senkronizasyonu taraflara elektrik ihracatı ve karşılıklı ihtiyaçların giderilmesini vermektedir. Erdekaniyan yaptığı açıklamada yapılacak senkronizasyon ile birlikte Irak elektrik şebekesinin kalitesinin artacağını söyledi. Erdekaniyan, 3 sene zarfında yapılacak yardımlarla Irak Elektrik şebekesinin kendine yeter düzeye gelmesini hedeflediklerini fakat o ülkenin ihtiyacı olduğu sürece İran’dan elektrik ihracatının yapılacağını söyledi. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012