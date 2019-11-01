Faysal Soysal: Ceviz Ağacı resmi anlamda ilk Türkiye-İran ortak yapımı

AA’ya açıklamada bulunan Soysal, son filmi "Ceviz Ağacı"nın festival yolculuğuna devam edeceğini belirterek, "Festival yetkilileri artık biraz daha hakkaniyetli davranmaya çalışıyor. Antalya film festivali bu yıl ulusal yarışmasına kavuştu. Türk sinemasının farklı sesleri ve yapımları var. Bence Türk sineması özellikle yeni yönetmenler açısından umut ve imkan vaat ediyor. Bu vesileyle biz de günden güne bu milletin dertleriyle hemhal olacak eserler üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve TRT ortak yapımcılığında Bolu'nun Göynük ilçesinde çekilen "Ceviz Ağacı"nın sanat yönetmenliğini Natali Yeres ve Nezihe Ateş, ses tasarımını Mohsen Roshan, kurgusunu Mostafa Khergehpoosh ve renk tasarımını Hootan Haghshenas yaptı.

Film, Balkon Film'in yapımcılığında hayata geçirilirken, senaryoyu da kaleme alan Soysal'a, görüntü yönetmeni olarak Vedat Özdemir eşlik etti.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki 10 ulusal yarışma filmi arasında yer alan yapımın konusu özetle şöyle: "Yazma yeteneği körelirken evliliği de çökmekte olan yazar Hayati, babasının evinde, bahçedeki kurumuş ceviz ağacını canlandırmayı takıntı haline getirmiştir. Hayati'nin, babasının ölümü ve geçmişini kurcaladıkça yalnızlığı daha da derinleşirken, eşinin bir ilişkisi olduğunu öğrenmesiyle yıkılır. Yine de zayıf kişiliğinden dolayı kendinden beklenen şiddetli tepkiyi veremeyen ve hayatı gittikçe azaba dönüşen Hayati, yakın arkadaşının nişanlısıyla tanışır. Zamanında aşık olup da açılamadığı arkadaşına çok benzeyen bu kadınla karşılaşmak, yazmak konusunda Hayati'yi motive ederken, tam o sırada ceviz ağacı da tomurcuklanmaya başlar. İçindeki umudun canlandığı bugünlerde annesinin ölümü, hemen ardından da eşinin sevgilisiyle kaçışı son damla olur. Evinde çıkan yangından sonra, Hayati şehri terk eder. Birkaç gün sonra yanmış bir kadın cesedi bulan polis, Hayati'yi cinayetle suçlar ve gözaltına alır."

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2012