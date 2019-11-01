Cihanigiri: Uluslararası konuların çözümü çoğulculukla mümkündür

Cihanngiri, bugün Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Başbakanları oturumuna katılmak için Özbekistan’ın Başkenti Taşkent’e gitti.

Cihangiri, Taşkent havaalanında yaptığı açıklamada, ŞİÖ’nün Asya kıtasında şekillenen en önemli kurumlardan olduğunu, Rusya, Çin, Hindistan ve Pakistan gibi önemli ülkelerin örgütün üyeleri olduğunu ve İran’ın da asıl üye olmak istediğini belirtti.

Cihhanngiri, ŞİÖ’nün ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarından büyük işbirliği imkanlarına sahiptir ve üye ülkeler bu kapasitelere dayanarak işbirliğini arttırabilirler.

Cihangiri iki günlük ziyaretinde Özbekistan Başbakanı ve diğer bazı katılımcı ülke yetkilileri ile ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuları istişare edecektir.

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) temeli 1995 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Rusya ile Çin arasında birbirlerine düşman olmadıklarını askeri güvence altına alan anlaşmalarla atılmaya başlandı. 1996 yılında, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan üye ülkeler arasında güvenin arttırılması, sınır bölgelerinin silahsızlandırılması ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla ‘Şanghay Beşlisi’ni oluşturdu.

2001 yılında Özbekistan çekimser tavrından vazgeçerek bu uluslararası oluşuma katılma kararı aldı. Örgüt resmen 15 Haziran 2001’de kuruldu. Örgütün merkezi Çin’deki Şanghay şehri seçildiği için adı da Şanghay İşbirliği Örgütü oldu. 2017 yılında Hindistan ve Pakistan’ın örgüte üyeliği kabul edildi ve bu konu 2017 liderler zirvesinde onaylandı.

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