İslami: İran’da yıllık 50 milyon ton transit kapasitesi mevcuttur

Urumiye kentinde açıklamada bulunan İslami, bu sene transit edilen ürün miktarının 10 milyon ton olduğunu belirterek, 50 milyon ton kapasiteye ulaşmak için farklı yöntemler ve tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

İslami, komşu ülkelerle işbirliği, altyapının gelişmesi ve sınır kapılarının kapasitesinin arttırılmasının alınacak tedbirler içinde olduğunu söyledi.

İran’ın Kuzey-Güney ve Doğu-Batı koridorunun ortasında yer aldığını ifade eden İslami, bu stratejik konumun transit sektörüne daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

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2012