1 Kas 2019 09:49
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News Code: 83537309
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İslami: İran’da yıllık 50 milyon ton transit kapasitesi mevcuttur

İslami: İran’da yıllık 50 milyon ton transit kapasitesi mevcuttur

Tahran, IRNA- İran Yol ve Şehircilik Bakanı Moammad İslami, İran’da yıllık 50 milyon ton yük transit geçiş kapasitesi mevcut olduğunu söyledi.

Urumiye kentinde açıklamada bulunan İslami, bu sene transit edilen ürün miktarının 10 milyon ton olduğunu belirterek, 50 milyon ton kapasiteye ulaşmak için farklı yöntemler ve tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

İslami, komşu ülkelerle işbirliği, altyapının gelişmesi ve sınır kapılarının kapasitesinin arttırılmasının alınacak tedbirler içinde olduğunu söyledi.

İran’ın Kuzey-Güney ve Doğu-Batı koridorunun ortasında yer aldığını ifade eden İslami, bu stratejik konumun transit sektörüne daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

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2012

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