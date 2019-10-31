Musevi: Şartlar böyle ilerlerse 4. Adımı atarız

Açıklamada bulunan Musevi, İran’ın KOEP çerçevesinde taahhütlerini azaltacağı 4. Adım ile ilgili, diplomasi yolunun açık olduğunu ve daha önce de açık olduğunu belirterek bu hususta bazı faaliyetlerin de olduğunu söyledi.

Musevi, Avrupalıların, özellikle Fransızların çabaladıklarını ve taahhütleri çerçevesinde bazı şeyler yapmak istediklerini fakat bugüne kadar bu çabalardan bir sonuç alınamadığını söyledi.

İran Milli Güvenlik Konseyinde bir komitenin 4. Adımı planladığını ifade eden Musevi, ‘’Şartlar böyle ilerlerse büyük ihtimalle 4. Adımı atacağız. ‘’ dedi.

ABD Başkanı Trump, geçen sene Mayıs ayında Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekilerek, İran aleyhindeki ambargoları 3 ve 6 aylık dönemlerde yeniden uygulayacağını bildirdi.

İran, Amerika’nın KOEP’ten çekilmesinin birinci yıldönümünde KOEP’in bozulan iç dengelerini kurmak amacıyla KOEP çerçevesinde bazı taahhütlerini azaltacağını bildirdi.

İran diğer tarafların taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda çok hızlı şekilde eski duruma geri döneceğini bunun iki ay zarfında olmaması durumunda taahhütlerin azalmasının devam edeceğini bildir.

Karşı taraf şu ana kadar taahhütlerinin yerine getirmesi yönünde bir adım atmadığından İran şu ana kadar 3 adımda bazı taahhütlerini azalttığını ilan etmiştir.

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2012