İranlı yetkili: Amerika’nın, İran-Türkiye dostluğunu görecek gözü yoktur

Türkiye’nin Tebriz Konsolosluğu tarafından düzenlenen 29 Ekim kutlamasına katılan Rastgu yaptığı açıklamada, iki ülke üst düzey yetkililerinin ikili ilişkilerin gelişmesini güçlü siyasi azimle takip ettiğini belirterek, iki ülke ilişkilerinin ilerlemesini istemeyen kötü niyetiler olduğunu ve bundan dolayı ilişkilerin güçlenmesi için dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Rastgu, iyi komşuluk ve gerginliklerden uzak durmanın İran’ın komşuları ile ilgili en önemli politikaları olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin İran aleyhine uygulanan ambargolar karşısında mantıklı tutumunu her zaman İran’ın takdirini kazandığı ve Amerika’nın iki ülkeye karşı düşmanca tutumu gözetilerek, ambargolara karşı ve daha fazla işbirliği içi stratejik mekanizma oluşturulmasının gerekli olduğunu söyledi.

Rastgu, Doğu Azerbaycann ilinin çeşitli kapasiteleri ile Türkiye’nin komşu illerine güvenilir ortak olabileceğini belirterek, iki ülke işadamları ve yatırımcıları arasında bu irtibatın mevcut olduğunu ve ilişkilerin gelişmesi için gerekli hazırlıklar olduğunu söyledi.

Türkiye’ninn Urumiye Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen 29 Ekim kutlamasında Batı Azerbaycan Vali Yardımcısı Mohammad Mehdi Şehriyari yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki kültürel ve dini eski ilişkilerin sarsılmaz olduğunu söyledi.

Şehriyari bu ilişkilere dayanarak bölge ve dünyada barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağını söyledi.

Şehriyari de Batı Azerbaycan ilinin ekonomik, turizm ve kültürel alanlarda Türkiye’nin doğu illeri ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

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2012