Musevi: İran, UAEK ile yapıcı işbirliğine hazırdır

Musevi, Rafael Grossi’nin UAEK Başkanı olarak seçilmesini kutlayarak, ‘’İran, iyi niyet ve karşılıklı saygı çerçevesinde Ajansın tarafsızlığı ve profesyonel dikkati çerçevesinde yapıcı işbirliğini korumak ve arttırmak istemektedir. ‘’ dedi.

Musevi, Ajans üyelerinin silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önlemesi, barışçıl nükleer işbirliğinin arttırılmasındaki hassas ve önemli rolüne değinen Musevi, ajansın Grossi sorumluluk döneminde tarafsızlık ve profesyonellik ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerine devam etmesi temennisinde bulundu.

Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) nükleer boyutları ile ilgili ve İran’ın diğer ülkelerle barışçıl nükleer konusundaki işbirliğinde UAEK’nın rolüne değinen Musevi, İran’ın UAEK ile işbirliğini arttırmaya hazır olduğunu söyledi.

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2012