Erdekaniyan: İran ve Suriye’nin ortak projelerini izlemek için ortak çalışma grubu oluşturulacak

Suriye Elektrik Bakanı Mohammad Zehir Harbotli ile görüşen Erdekaniyan, iki ülke arasında bazı projelerin yapıldığını ve Lazkiye’deki elektrik santralin bunlardan biri olduğunu söyledi.

Suriye’nin yenilebilir enerji, akıllı sayaçlar ve elektrik şebekesinin tamiri için İran ile işbirliği istediğini belirtti.

Suriye Elektrik Bakanı Harbotli de ülkesin elektrik aksanı üretebilecek fabrikaya ihtiyaç duyduğu ve İran’ın bu hususta yardım edeceğini belirterek, iki ülkenin tecrübe paylaşımı yapmasını istedi.

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2012