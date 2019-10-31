31 Eki 2019 10:51
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Erdekaniyan: İran ve Suriye’nin ortak projelerini izlemek için ortak çalışma grubu oluşturulacak

Erdekaniyan: İran ve Suriye’nin ortak projelerini izlemek için ortak çalışma grubu oluşturulacak

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan: İran ve Suriye’nin elektrik alanındaki ortak projelerini izlemek için ortak daimi çalışma grubu oluşturulacağını söyledi.

Suriye Elektrik Bakanı Mohammad Zehir Harbotli ile görüşen Erdekaniyan, iki ülke arasında bazı projelerin yapıldığını ve Lazkiye’deki elektrik santralin bunlardan biri olduğunu söyledi.

Suriye’nin yenilebilir enerji, akıllı sayaçlar ve elektrik şebekesinin tamiri için İran ile işbirliği istediğini belirtti.

Suriye Elektrik Bakanı Harbotli de ülkesin elektrik aksanı üretebilecek fabrikaya ihtiyaç duyduğu ve İran’ın bu hususta yardım edeceğini belirterek, iki ülkenin tecrübe paylaşımı yapmasını istedi.

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