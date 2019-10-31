Zarif: Suriye’de kanun egemenliğine doğru hareket başlamıştır

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Yıllarca yıkıcı savaş sonrası, Astaa süreci sayesinde kanuna doğru hareketin başladığını, zorlu yol önümüzdedir fakat bunun alternatifi yoktur. ‘’ diye yazdı.

Zarif, Salı günü Astana süreci Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak için Cenevre’ye gitti. İlk görüşmesini Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapan Zarif, saha sonra İran-Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanları ile görüştü.

Zarif ayrıca, Suriye Anayasa Komitesi konulu İran, Türkiye, Rusya ve BM ortak oturumunu katıldı.

İlk Suriye Anayasa Komitesi Çarşamba günü 150 kişiden oluşan tüm komite üyelerinin katılımıyla Cenevre’de başladı. Komitenin faaliyetleri Cuma gününe kadar devam edecektir. Daha sonra komitenin 45 üyelik oturumu gelecek hafta Cuma gününe kadar devam edecektir.

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2012