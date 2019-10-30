31 Eki 2019 02:02
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News Code: 83536177
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Garipabadi, UAEK’nın yeni dönemde bağımsızlık ve tarafsızlığına vurgu yaptı

Garipabadi, UAEK’nın yeni dönemde bağımsızlık ve tarafsızlığına vurgu yaptı

Tahran, IRNA- İran’ı Viyana’daki Uluslararası Kurumlar nezdindeki daimi temsilcisi ve büyükelçicisi Kazım Garipabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) her zaman bağımsızlık, profesyonellik ve tarafsızlığının her şartta Ajans ve yetkilileri tarafından korunması ve üye ülkelerinde ajansa baskıdan ciddi şekilde kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Garipabadi, UAEK için yeni başkan seçilmesi ile ilgili, İran’ın politikalarının bu ilkeler temelinde olduğunu ve bunların ajans tarafından güçlenmesinin de İran tarafından olumlu şekilde karşılanacağını söyledi.

Garipabadi, ajansı Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) uygulanmasının kontrolü  yönündeki sorumluğuna değinerek, yeni başkanın da eskisi gibi KOEP’in korunması yönündeki önemli rolünü doğru şekilde ifa etmesini istedi.

Arrjantinli Rafael Grosi Salı günü UAEK yeni başkanı olarak seçildi.

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2012

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