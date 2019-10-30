Garipabadi, UAEK’nın yeni dönemde bağımsızlık ve tarafsızlığına vurgu yaptı

Garipabadi, UAEK için yeni başkan seçilmesi ile ilgili, İran’ın politikalarının bu ilkeler temelinde olduğunu ve bunların ajans tarafından güçlenmesinin de İran tarafından olumlu şekilde karşılanacağını söyledi.

Garipabadi, ajansı Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) uygulanmasının kontrolü yönündeki sorumluğuna değinerek, yeni başkanın da eskisi gibi KOEP’in korunması yönündeki önemli rolünü doğru şekilde ifa etmesini istedi.

Arrjantinli Rafael Grosi Salı günü UAEK yeni başkanı olarak seçildi.

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2012