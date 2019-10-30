30 Eki 2019 20:15
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News Code: 83536007
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Ruhani: İran ve Türkiye’nin işbirliği bölge ülkelerin barış ve istikrarında nelirleyici rol oynamakta

Ruhani: İran ve Türkiye’nin işbirliği bölge ülkelerin barış ve istikrarında nelirleyici rol oynamakta

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ‘’Bölgedeki son 10 yıldaki gelişmeler ve İran ile Türkiye’nin sorunları çözümündeki rolü iki büyük komşunun işbirliğinin bölge ülkelerinin barış ve istikrarının garanti edilmesinde belirleyici olacağını göstermiştir.’’ dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir Tebrik mesajı gönderen Ruhani, mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkının bayramını kutladı.

İki ülkenin tarihi, dostane ve kardeşçe ilişkilerinin her zaman gelişmekte olduğunu ifade eden Ruhani, iki ülke arasındaki Yüksek İşbirliği Konseyi ve bu konseyin toplantılarının düzenlenmesi ve konseyin alt komisyonlarını düzenle toplanmasının ikili ilişkilerde hareketlenme sağladığını söyledi.

Ruhani mesajında Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına esenlikler temenni etti.

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2012

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