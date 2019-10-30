Derya Örs: Ankara, Tahran ile ilişkilerine çok önem vermekte

Örs, Tahran’da düzenlenen 29 Ekim kutlamasında yaptığı açıklamada, ‘’Biz İran ile olan birçok tarihi bağlara sahibiz ve bunda dolayı İran ile ilişkilere çok önem veriyoruz. ‘’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en sıcak selamlarını İran devleti ve milletine ileten Örs, Türkiye Cumhuriyetinin 96 sene önce kurulduğundan bu yana büyük bir ekonomik ve askeri güce dönüştüğünü söyledi.

Örs Türkiye’nin sadece bölgede değiş tüm dünya’da söz sahibi olduğunu belirterek, Türkiye’nin 2018 yılından itibaren sistem değişikliğine gittiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde ilerlemesine devam ettiğin söyledi.

Türkiye’nin Kuzey Suriye’de başlattığı Barış pınarı operasyonuna değinen Örs, bu operasyonun sınırlı ve belli hedefe yönelik olduğunu ve sonuç alınana kadar devam edeceğini söyledi.

Türkiye’nin Milli Gününe birçok İranlı üst düzey yetkili katıldı.

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2012