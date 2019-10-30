Vaizi: Ankara ile yakın ve stratejik ilişkilere sahibiz

Bugün Tahran’da düzenlenen 29 Ekim Milli Günü töreninde konuşan Vaizi, Türkiye Milli Gününü tebrik ederek, Türkiye’nin İran’ın dostu ve iyi komşusu olduğunu söyledi.

İki ülkenin 500 kilometre ortak sınırla 400 yıldan beri barış içinde yaşadığını ifade eden Vaizi, iki ülkenin tarihi ve kültürel olarak bir çok ortak noktaya sahip olduklarını belirtti.

İki ülkenin birçok alanda yakın ilişkisi olduğunu ifade eden Vaizi, iki ülke Cumhurbaşkanı ilişkilerin de yakın ve kardeşçe olduğunu ve son 6 ayda iki ülke Cumhurbaşkanının 12 kez görüştüğünü söyledi.

Yakın geçmişte Ankara’da düzenlenen 27. Ortak Komisyon Toplantısına değinen Vaizi, toplantının çok başarılı geçtiğini belirterek, gelecek haftalarda da 6. Yüksek Konseyi Toplantısının düzenleneceğini söyledi.

Vaizi iki ülke işbirliğinin ikili boyutla sınırlı olmadığını ve uluslararası ve bölgesel işbirliğini de kapsadığını belirterek, iki ülke görüşlerinin uluslararası gelişmelerde yakın olduğunu ve iki ülkenin de Batı ve Amerika’nın ambargo silahını ve tek yönlü politikalarını karşı olduğunu ve iki ülkenin de sorunları diplomasi yoluyla çözmeye çalıştığını söyledi.

Astana sürecine değinen Vaizi, bu sürecin uluslararası alanda başarılı ve örnek bir süreç olduğunu ve İran, Türkiye ve Rusya bu süreçle Suriye krizini yönetmeye başardığını söyledi.

Vaizi, ‘’Bölgedeki şartlar ve teröristlerin varlığı göz önünde alındığında bizim için önemli olan Türkiye ve İran’ın ve sınırlarının güvenliğidir ve bu konu iki ülke görüşmelerinin bir bölümünü oluşturmaktadır, ayrıca bir Türkiye’nin Suriye ille sorunun çözülmesinden memnunuz. ‘’ dedi.

Vaizi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran’ı kültür ve dilini çok yakından tanıyan Derya Örs’ü Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi olarak seçmesinden dolayı teşekkür ederek, bunun iki ülke ilişkileri için bir sermaye olacağını söyledi.

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2012