Irak ve Lübnan'ın iyiliğini düşünenler, önceliğin güvensizlik sorununun çözülmesi olduğunu bilmeli

Tahran'da düzenlenen Ordu üniversiteleri öğrencileri mezuniyet töreninde konuşan İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 'Düşmanlaerın bir ülkeye karşı vurabilecekleri en büyük darbe, onun güvenliğini ortadan kaldırmalarıdır. Bugün bazı bölge ülkelerinde bunu başlatmışlar ve güvenliğin halktan almaktadır' diye konuştu.

Dünyada herkesten çok ABD ve Batı istihbarat servislerinin bölgedeki gerici ülkelerin parasıyla kaos yarattığının altını çizen Ayetullah Hamanei, 'Bu, bir halka karşı en kötü düşmanlık ve en tehlikeli kindarlıktır' değerlendirmesinde bulundu.

Ayetullah Hamanei, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'İran için de böyle niyetleri vardı, ancak iyi ki halk tam zamanında sahalara çıkarak bu komploları etkisiz kıldı.

Emperyalist güçlerin ordularının en önemli sorumluluğu, diğer ülkelere saldırmak ve onların haklarını çiğnemektir. Ancak İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin felsefe ve mantığında savunmanın çok güçlü bir unsur olmasının yanı sıra, saldırganlığa asla yer yoktur.

İngiltere, Fransa ve ABD gibi ülkelerin ordularının en büyük sorunu, bunların sırtını emperyalist devletlere dayamalarıdır. Bu bağlamda biz devlet erkanı ve organlarının sırtını her daim Kur'an ve İslam'a dayamalarının gerekli olduğunu söylüyoruz.

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nn en büyük övünç kaynaklarından biri, direniş cephesini desteklemesidir. Düşmana asla güvenilmemeli ve ona safça inanılmamalıdır. Ayrıca düşmanın hareket ve komplolarından bir an olsun uzak durmamalı ve her zaman buna dikkat etmeliyiz. Düşmanı küçümsememeli, tersine onu kendi gücüne göre tanımalı ve ona karşı her zaman hazır olunmalıdır.

Lübnan Hizbullahı ile Filistin gençleri 3 gün savaşı, 22 gün savaşı ve 7 gün savaşı gibi örneklerde görüldüğü gibi Siyonist Rejimi peş peşe yenilgiye uğratmayı başarmışlardır. Emperyalizmin Batı Asya bölgesindeki başarısızlığı, tüm masraflarına rağmen ve bunu itiraf etmeleri de, Allah'ın vaatlerinin gerçekleştiğinin diğer örnekleri olarak görülmektedir.

Allah'ın lütfuyla Gazze'de Büyük Dönüş Yürüyüşleri, Filistinlilerin kendi anavatanlarına dönmeleri ile sonuçlanacaktır.'