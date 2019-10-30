İran'ın güneydoğusunda 17 bin ton fıstık hasat edildi

Ali Zahrudi, Enar İlçesinin fıstık için en verimli noktalar arasında olduğunu söyledi.

Zahrudi, fıstık hasat festivalinin Perşembe günü bazı yerli ve yabancı konukların katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi.

Yıllık 160 bin ton ve 200 bin ton fıstık ihracatıyla İran ve ABD, dünyanın en büyük fıstık üreticileri oldu.

İtalya, Yunanistan, Afganistan, Suriye ve Türkiye de dünya fıstığı pazarındaki ana oyuncular arasında yer alıyor, ancak hiçbiri İran'la rekabet edemiyor.

İran Fıstık Birliği, fıstık endüstrisinin çeşitli sektörlerinin (yetiştiriciler, işlemciler, servis sağlayıcılar ve ihracatçılar) çıkarlarını doğrultusunda 2007 yılında kuruldu.

Anar ilçesi, İran İslam Cumhuriyeti'nde Kirman Eyaleti'nin 22 şehristanından birisidir.

Anar ilçesi, 2009 yılında Rafsancan şehristanı'ndan ayrılarak müstakil bir şehristan yapılmıştır. 2006 yılı toplam nüfusu 31.554 kişi ve 7.803 hanedir. Yönetim merkezi aynı isimli Anar şehridir. Şehristanın şehirleri yönetim merkezi olan Anar ile Aminşehr'dir.

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