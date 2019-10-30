13. Uluslararası Türkmenistan Kitap Fuarı'na İranlı yayıncılar katılacak

Türkmenistan'da düzenlenecek bu iki etkinliğe İran'ın yanı sıra Türkiye, Rusya, Almanya, Ukrayna, Azerbaycan, Fransa, Kazakistan, Polonya, Güney Kore, Arnavutluk, ABD, Romanya, Ermenistan, Kırgızistan ve Çin'den de temsilciler yer alacak. İran bu etkinliğe ilk defa 7 yayıncı ile aktif olarak katılmayı planlıyor.

Kitap: İş Birliği ve Kalkınma Yolu Konferansı'nda da İran dahil çeşitli ülkelerden konuşmacılar, konuşma yapacak ve makalelerini sunacak.

Uluslararası Türkmenistan Kitap Fuarı, bu ülke için önemli bir kültürel etkinlik olarak görülmektedir. Etkinlik 5-7 Kasım tarihlerinde başkent Aşkabad'ın Fuarlar Merkezi'nde düzenlenecek.