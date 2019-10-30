10 ülke heykeltıraşları İran'a gelecek

TahranBelediye Başkanlığı Güzelleştirme Kurumu Kültürel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muctaba Musevi, 58 ülkeden 178 heykeltıraşın sempozyuma katılmak için başvuruda bulunduğunu belirterek, bunlar arasında 10'unun seçildiğini dile getirdi.
Ulusal çapta da 96 İranlı sanatçıdan 5 eserin sergileneceğine değinen Musevi, sempozyuma Fransa, Slovenya, Tayvan, Bulgaristan, Çin, Arjantin, Belarus, Hindistan, Bolivya ve Peru'dan sanatçıların katılacağını bildirdi.
2 Kasım'da başlayacak sempozyum, 24 gün boyunca aktif olacak.
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