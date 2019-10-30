30 Eki 2019 14:01
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News Code: 83535193
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İranlı kadın sporcu 2020 Tokyo Paralimpiyat Oyunları'nda İran'ın madalya alacak sporcularından biri olarak görülüyor

İranlı kadın sporcu 2020 Tokyo Paralimpiyat Oyunları'nda İran'ın madalya alacak sporcularından biri olarak görülüyor

Zencan, IRNA- Zencan ili Gaziler ve Engelliler Spor Komitesi Başkanı Mehdi Muradi, İranlı engelli kadın okçu Rukiye Şucai'nin atıcılık dalında 2020 Tokyo Paralimpiyat Oyunları'nın madalya kazanacak umutlarından biri olduğunu ifade etti.

Muradi ‘Bu yetenekli Zencanlı sporcu iyi bir hazırlık seviyesine sahip ve Paralimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri için kesinlikle zorlu bir rakip olacak. Şucai, Avustralya'nın Sidney şehrinde düzenlenrn 2019  Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda tabancalı tüfek stilindeki R2 kategorisinde 5. sırada yer aldı ve Tokyo Paralimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı ’ifadesini kullandı.

BAE’de düzenlenen Dünya Paraokçuluk Şampyonası’nın 4. gününde Şucai bronz madalya elde etti. Şucai İran'ın kuzeydoğusundaki illerdeki selzedelere yardım amacıyla kendi madalyasını onlara takdim etti’.

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