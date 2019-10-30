İran belgeseli İspanya'dan iki ödül aldı

İran Belgesel ve Deneme Sinemasını Yaygınlaştırma Merkezi Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2019 Uluslararası Forad Camp Film Festivali'nde en iyi film ve Granolores Kültür Derneği ödülleri, İran belgeseli Lotus'a verildi.

Lotus daha önce de ABD’nin ‘’Big Sky’’ Film Festivali'nden Sanatsal Bakış Açısı ödülü kazandı.

Lotus ayrıca Uluslararsı Beyrut Film Festivalinde en iyi yönetmenin ödülü, İngiltere Sheffield Belgesel Festivali'nin en iyi filmi, ABD Los Angel Film Festivali, Çek ve İngiltere Manchester Kısa Film Festivalinde en iyi film ödülünü almaya aday gösterildi.