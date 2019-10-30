117.5 ton safran diğer ülkelere ihraç edildi

Geçen yıl, Rezevi Horasan’da safran ekimi yapılan 87 bin 750 hektarlık alandan 298 ton safran hasat edildi. Bu yıl, hava koşullarına bağlı olarak safran ekimi için 90 bin hektardan fazla Rezevi Horasan alanı tahsis edildi.

İran Tarım Bakanlığı'na göre, 1397 yılında (21 Mart 2018- 20 Mart 2019 tarihleri ​​arasında) 404 bin ton safran üretilerek, 351 milyon dolar değerinde dış pazarlara ihraç edildi.

Rezevi Horasan Tarım Cihadı Örgütü Başkanı Muhammedrıza Orani, İran takviminin ilk altı ayında (21 Mart- 22 Eylül arası), 115 ton safranın yabancı ülkelere ihraç edildiğini dile getirdi. Safran, Avrupa ülkeleri ve Fars Körfezi dahil, dünya çapında yaklaşık 50 ülkeye ihraç edilmektedir.

İran'da safran ekim tarihi 3000 yıldan daha eskilere dayanıyor.

Dünyadaki en pahalı baharat Hindistan, Afganistan, Yunanistan, İspanya, İtalya, Fas, Çin ve Azerbaycan'da yetiştirilmektedir.

İran Tarım Cihadı Bakanlığı Danışmanı Hüseyin Zeyneli, İran takviminin ilk beş ayında (21 Mart-22 Ağustos arası), yaklaşık 74 ton ağırlığında 78 milyon dolar değerinde safranın yurt dışına ihraç edildiğini bildirdi.

İran'ın bahçecilik sektöründeki toplam ihracatının %20’sinden fazlasının safran ihracatını oluşturduğunu dile getiren Zeyneli, 'Bu nedenle geçen yıl boyunca yaptırım koşulları altında, 280 bin ton safran ihracatı yapıldı’ ifadesini kullandı.

Bu yılın ilk beş ayında safran, İspanya, Vietnam, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 40'tan fazla ülkeye ihraç edildi.

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