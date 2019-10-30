İran'dan Lübnanlı aşiret, parti ve şahsiyetler arasındaki birliğe vurgu

Musevi, ’Ülkedeki mevcut durum göz önüne alındığında, özellikle Başbakan Saad Hariri'nin istifa dilekçesini sunması, Lübnan halkı ve hükümeti, hassas durumun arkasında başarı ve dayanışma ile durmalıdır’ dedi.

İran'ın dost ve kardeş ülke Lübnan'da istikrarın sağlanmasına vurgu yaptığını kaydeden Musevi, 'İran İslam Cumhuriyeti olarak bu ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanması ve Lübnan halkının sakin bir ortamda meşru taleplerinin karşılanması için tüm Lübnanlı parti, aşiret ve şahsiyetler arasında birlik ve beraberliğin önemli olduğu görüşündeyiz' diye ekledi.