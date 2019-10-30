Oil Price: İran'ın en büyük başarıları yaptırım döneminde olmuştur

Tahran, İRNA- Oil Price sitesinde yayınlanan bir analize göre, dünya toplumunun uluslararası yaptırımların İran ekonomik büyümesini engelleyebileceğini düşünmesine rağmen, İran'ın yaptırımların en kritik dönemlerinde bile büyük başarılara imza attığı ifade edildi.

Analizde şu tespitler yer aldı: 'ABD'nin son yaptırımlarından sonra İran benzin üretiminde kendi kendine yeterli hale gelerek, benzin ihracat kapasitesini arttırmayi bile hedefliyor. Fars Körfezi Yıldız Rafinerisi İran takviminin ilk yedi ayında 100 milyon dolar gelir elde etmiştir. Öte yandan Güney Pars Gaz Sahası'ndaki gaz üretimi artmaktadır. Benzin ihracatı ve petrokimya sanayindeki üretim, İran'ın yaptırımlar döneminde ayakta kalma planlarının başat unsurlarıdır. İran Petrol Bakanı geçtiğimiz hafta İran'ın yaptırımlara maruz kalmasına rağmen petrokimya firmalarının sattıkları ürünlerin gelirlerini elde edebildiklerini kaydetti. Fars Körfezi Petrokimya Sanayi Şirketi, başta Avrupalılar olmak üzere çeşitli firmalarla anlaşma yapmaya hazır olduklarını duyurdu.